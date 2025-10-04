مصر تجري انتخابات مجلس النواب خلال نوفمبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر السبت إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر\تشرين الثاني على مرحلتين.

وقال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم إنه تقرر بدء تلقي طلبات الترشح اعتبارا من الثامن من أكتوبر\تشرين الأول ولمدة ثمانية أيام.

وأضاف أن عملية الاقتراع ستجرى للمصريين في الخارج يومي السابع والثامن من نوفمبر\تشرين الثاني، وتجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر تشرين الثاني والثانية في 24 و25 منه.

تأتي انتخابات مجلس النواب بعد نحو ثلاثة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت في أغسطس آب وبلغت نسبة المشاركة فيها 17.1 بالمئة من إجمالي المسجلين في قوائم الناخبين.