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مصر تحذر: لا تشغيل لمعبر رفح دون انسحاب إسرائيل

منذ 16 دقيقة
اجتياح إسرائيل معبر رفح

اجتياح إسرائيل معبر رفح

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية اليوم الأحد نقلا عن مصدر رفيع المستوى قوله إن “الاجتماع الثلاثي بالقاهرة الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل” قد انتهى.

وأكد المصدر أن “مصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى”.

وصباح الثلاثاء، 7 أيار/مايو الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، “السيطرة العملياتية” على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.

    المصدر :
  • رويترز

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