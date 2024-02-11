مصر تحذر من "عواقب وخيمة" لهجوم إسرائيل المزمع على رفح

حذرت مصر (الأحد 11-2-2024) من “عواقب وخيمة” لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالقرب من حدودها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “طالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية”.

وعن الهجوم المزمع، أضافت الوزارة أن القاهرة حذرت “من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك “عددا كافيا” من 132 رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

وردا على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتنياهو إن العدد “كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها”.

وأضاف في المقابلة “سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضا”.

وقال نتنياهو إن مدنيا فلسطينيا يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة.

وتعليقاً على الإدانات الدولية لأي هجوم إسرائيلي مرتقب على مدينة رفح، اعتبر نتنياهو أن من يرفضون ذهاب الجيش الإسرائيلي إلى رفح لا يريدون لإسرائيل أن ننتصر على حماس.