الأثنين 22 شوال 1446 ﻫ - 21 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تحظر تصدير السكر.. والسبب!

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 11:53 مساءً
مصر

مصر

A A A
طباعة المقال

أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.

وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.

ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في آذار/مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.

ويأتي قرار الحكومة المصرية في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
    ترامب: آمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع
    الكرملين. رويترز
    الكرملين: بوتين لم يأمر بتمديد هدنة "عيد الفصح"
    هجمات على جانبي الحدود بين أوكرانيا وروسيا
    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار بعيد القيامة

    الأكثر قراءة

    الشمس - تعبيرية
    علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
    من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
    الحرب على لبنان
    مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟