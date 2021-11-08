الأثنين 3 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 8 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تحقق “قفزة تاريخية” في الصادرات

منذ 43 دقيقة
ارتفاع صادرات مصر

ارتفاع صادرات مصر

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة المصرية، الاثنين، إنها تمكنت من تحقيق “نجاح كبير” في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيرة إلى النجاح المحرز في “معركة التنمية وفي الحرب ضد كورونا”.

وقال بيان نشرته رئاسة الوزراء المصرية إن قيمة الصادرات ازدادت بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار للعام الحالي بـ 29.1مليار دولار في العام الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى وجود “قفزة كبيرة” في قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020.

كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات) بنسبة 6.7%، حيث سجلت 41.6 مليار دولار في عام 2020 -2021 مقارنة بـ 44.6 مليار دولار عام 2019-2020.

ووصفت الحكومة القفزة في الصادرات المصرية بـ”التاريخية”، وقالت إنها جرت بعد “التوسع في المشروعات القومية سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبني عدد من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير”.

وبحسب التقرير جاءت صادرات المساحيق والرقائق من الألومنيوم في المركز الأول لصادرات مصر إلى العالم، تلتها صادرات السجاد وأغطية الأرضيات والخيوط من الشعيرات الاصطناعية أو التركيبية للبيع بالتجزئة، بينما جاءت صادرات بلاط السيراميك المزجج في المركز الثالث.

    المزيد من أخبار العالم

    مفاوضات احياء الاتفاق النووي
    إيران تتهم أطراف الاتفاق النووي بالتماشي مع السياسات الأمريكية
    الصين تواجه موجة جديدة من تفشي كورونا
    الصين.. أي شخص يقع في نطاق كيلومتر من مصابي كورونا “معرض للخطر”
    برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس
    العفو الدولية تعلق على قرصنة إسرائيل لهواتف حقوقيين فلسطينيين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مجلس التعاون الخليجي
    ترحيل اللبنانيين من الخليج خلال أيام؟
    عناصر حزب الله
    تبييض أموال وتهريب مخدرات.. عملية أمنية كويتية توقع بشبكة متواطئة مع “حزب الله”
    جوزيف أبو فاضل
    من كان يقصد أبو فاضل بقوله: “ما أفصح العاهرة..حينما تحاضر بالعفاف”؟