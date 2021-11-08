مصر تحقق “قفزة تاريخية” في الصادرات

قالت الحكومة المصرية، الاثنين، إنها تمكنت من تحقيق “نجاح كبير” في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، مشيرة إلى النجاح المحرز في “معركة التنمية وفي الحرب ضد كورونا”.

وقال بيان نشرته رئاسة الوزراء المصرية إن قيمة الصادرات ازدادت بنسبة 18.2%، مسجلة 34.4 مليار دولار للعام الحالي بـ 29.1مليار دولار في العام الذي سبقه.

وأشار التقرير إلى وجود “قفزة كبيرة” في قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث زادت بنسبة 35.5%، بعدما سجلت 22.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في السبع أشهر الأولى من 2020.

كما تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري (قيمة الصادرات إلى الواردات) بنسبة 6.7%، حيث سجلت 41.6 مليار دولار في عام 2020 -2021 مقارنة بـ 44.6 مليار دولار عام 2019-2020.

ووصفت الحكومة القفزة في الصادرات المصرية بـ”التاريخية”، وقالت إنها جرت بعد “التوسع في المشروعات القومية سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، وكذلك الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبني عدد من الإجراءات لمساندة قطاع التصدير”.

وبحسب التقرير جاءت صادرات المساحيق والرقائق من الألومنيوم في المركز الأول لصادرات مصر إلى العالم، تلتها صادرات السجاد وأغطية الأرضيات والخيوط من الشعيرات الاصطناعية أو التركيبية للبيع بالتجزئة، بينما جاءت صادرات بلاط السيراميك المزجج في المركز الثالث.