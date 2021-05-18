مصر تدعم قطاع غزة بـ65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، إرسال 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى الفلسطينيين، من أجل دعم المصابين في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن شحنة المساعدات الطبية ضمت “مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ”.

وحملت الشحنة مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، إضافة إلى أقنعة أكسجين، وأجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة تخدير، وأسطوانات أكسجين، وإبر ومضخات للمحاليل، فضلا عن أدوية متنوعة.

وشملت الشحنة أيضا “مضادات حيوية، وأدوية تخدير، ومسكنات، وأدوية ومراهم للحروق، وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة والأمراض الصدرية، و “لبيومين” وكافة أنواع المحاليل.

بنوك الدم

أما فيما يتعلق باستعدادات المستشفيات المصرية التي تستقبل المصابين الفلسطينيين، فقد عززت وزارة الصحة المصرية أكياس الدم بإقليم القناة بـ330 كيس دم و1827 وحدة بلازما، كما يبلغ المخزون الاستراتيجي للدم بالمركز الرئيسي لخدمات نقل الدم القومية 2132 كيس دم.

ويجري حاليا التنسيق بين بنوك الدم الإقليمية بمحافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، وبين خدمات نقل الدم القومية بالقاهرة لإمداد المستشفيات بمخزون من جميع فصائل الدم المختلفة بشكل دوري، حسب الاحتياج.

مستشفيات سيناء والقناة والقاهرة

وتم تجهيز مستشفيات “بئر العبد النموذجي، والعريش العام، والشيخ زويد المركزي” بمحافظة شمال سيناء لاستقبال المصابين من فلسطين عبر معبر رفح البري، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 288 سريرا داخليا، و81 سرير رعاية مركزة، و233 طبيبا، بالإضافة إلى 44 جهاز تنفس صناعي، وتم إرسال تعزيزات طبية إلى تلك المستشفيات تشمل أدوية ومستلزمات طبية للتدخلات الجراحية تكفي لمدة 3 شهور.

وتم دعم المستشفيات المخصصة لعلاج المصابين الفلسطينيين في شمال سيناء بـ 37 فريق طبي في تخصصات (الطوارىء، والرعاية المركزة، والتخدير، جراحات القلب والمخ والأعصاب والعظام والأوعية الدموية).

وجرى الحرص أيضا على جاهزية كل من مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى طوارىء أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية لاستقبال الحالات التي تحتاج تدخل طبي دقيق مثل جراحات العظام و جراحات التجميل، إضافة إلى مستشفيات القاهرة لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي عالي المستوى.

دعم الأشقاء

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، على حرص مصر على دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينين وتسخير كافة الإمكانيات الطبية للوقوف على احتياجتهم وتلبيتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.