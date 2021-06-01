الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تدعو الفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة

1 - يونيو - 2021
أرشيفية لاجتماع الوفد المصري مع الفصائل في غزة

أرشيفية لاجتماع الوفد المصري مع الفصائل في غزة

A A A
طباعة المقال

أعلنت مصر، الثلاثاء، عن توجيه دعوة عاجلة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس.

ووفقا لموقع صحيفة “الأهرام” المصرية وقناة “اكسترا نيوز”، يهدف الاجتماع للاتفاق على رؤية موحدة الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة ورؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن بلاده تبذل جهدا كبيرا لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد تحت مظلة “منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأفادت وكالة “الشرق الأوسط” المصرية الحكومية بأن السيسي قال، في تصريحات نقلها وزير المخابرات المصري، اللواء عباس كامل، خلال زيارته اليوم الاثنين إلى غزة ولقائه مع قادة الفصائل الفلسطينية في القطاع، إن “مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة، والعمل على إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، موجها الدعوة إلى كل القوى الإقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار في قطاع غزة”.

وأكد السيسي، حسب الوكالة، “على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير”، مشددا على “الدعم المصري الكامل للشعب الفلسطيني وقادته”، كما لفت أن “مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية في أقرب وقت”.

وأشار الرئيس المصري إلى “أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني”، مشددا على” ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة”.

وتقود مصر جهود الوساطة للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين وضع حدا لتصعيد حاد لصراعهما في وقت سابق من مايو، يعتبر الأخطر منذ العام 2014.

    المزيد من أخبار العالم

    جدارية للطالبة نيرة أشرف
    جريمة المنصورة.. قاتل نيرة يفجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال محاكمته
    فائزة هاشمي
    فائزة رفسنجاني لخامنئي: عدونا هنا في الداخل
    معارك طاحنة في شرق أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    موسكو تحبط هجوما بالبحر الأسود.. وأسر 70 مقاتلا أوكرانيا في آزوت

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟