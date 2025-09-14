الأحد 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
مصر تدعو المجتمع الدولي لوضع حد للممارسات الإسرائيلية السافرة

منذ 48 دقيقة
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - رويترز

دعت مصر، السبت، المجتمع الدولي إلى حمل مسؤولياته ووضع حد للممارسات الإسرائيلية السافرة والتدخل لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما شدد بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، على مسؤولية المجتمع الدولي بالتدخل بصورة فاعلة لوقف الحرب وإنهاء سياسة التجويع.

إلى ذلك، أشاد عبد العاطي، بإعلان عدد من الدول الغربية، ومن بينها المملكة المتحدة، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي هذا بينما أكد أمنيون وقانونيون مصريون على أن تنفيذ إسرائيل غارة على مجمع في العاصمة القطرية الدوحة، لاستهداف قادة كبار من حماس، تصعيدا جديدا وخطيرا على أمن المنطقة، ويضعها أمام واقع معقد وتشابكات أكثر تعقيدا.

كما اعتبروا أن الوقت قد حان لتشكيل نظام أو قوة عربية موحدة للدفاع المشترك وحماية الأمن القومي العربي.

وكانت إسرائيل نفذت الضربة المفاجئة، يوم الثلاثاء، على العاصمة القطرية، بينما كان قادة كبار من حماس مجتمعون (بينهم خليل الحية، أبرز قياديي الحركة في الخارج ورئيس وفدها في محادثات وقف إطلاق النار)، من أجل البحث في سبل التسوية، وسط جهود الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني.

فيما أكدت حماس لاحقا أن “الهجوم فشل وأن أياً من أعضاء الوفد لم يُقتل”، لكنها أكدت مقتل ستة أشخاص بينهم نجل الحية ومدير مكتبه و3 من مرافقيه.

    المصدر :
  • وكالات

