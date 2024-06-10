الثلاثاء 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 11 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 12 ثانية
علم مصر

علم مصر

A A A
طباعة المقال

رحبت مصر بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وذلك وفقا لبيان لوزارة الخارجية (الثلاثاء 11-6-2024).

وأيد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس، وعددها 14، على مشروع القرار.

ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على المشروع أمس الأحد بعد مفاوضات استمرت ستة أيام بين أعضاء المجلس.

وقالت حركة حماس إنها مستعدة “للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا”.

وأضافت في بيان “ترحب حركة المقاومة الإسلامية حماس بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
قبيل بيانات التضخم.. وول ستريت تغلق على ارتفاع
شهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في رام الله
نبيل أبو ردينة
غزة تحت النار
الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن حول الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

عناصر من الجيش اللبناني في محيط السفارة الأمريكية في بيروت
حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية.. مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية
سليمان فرنجية: في هذه الحالة يجب أن يكون جعجع مرشح التيار العوني للرئاسة!
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية
تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.. هل تفجر الأزمة الحرب القادمة؟