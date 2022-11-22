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مصر ترسل 5 آلاف عامل إلى اليونان

منذ 47 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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تعتزم مصر إرسال 5000 عامل موسمي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي اليوناني في إطار برنامج تجريبي اتفق عليه البلدان، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن الاتفاق قد يكون معيارا “استرشاديا” لاتفاقيات مستقبلية توقعها اليونان والاتحاد الأوروبي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وقال نائب وزير الخارجية ميلتياديس فارفيتسيوتيس عقب توقيع الاتفاق مع نظيره المصري إيهاب نصر “نأمل في وصول أوائل العمال المصريين في الحقول اليونانية مطلع العام المقبل للمساعدة في الحصاد المقبل”.

وسيكون لعمال الزراعة المصريين الحق في دخول اليونان والإقامة فيها لما يصل إلى تسعة أشهر قبل العودة إلى وطنهم.

ووقعت اليونان ومصر معاهدة في 2020 لتحديد منطقة اقتصادية خالصة خاصة بهما في شرق المتوسط وهي منطقة بها احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

كما تسعى الدولتان لإنشاء كابل تحت البحر لنقل الكهرباء المنتجة باستخدام مصادر متجددة من شمال أفريقيا إلى أوروبا في أول مشروع بنية تحتية من نوعه بالبحر المتوسط.

    المصدر :
  • رويترز

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