مصر ترفع سعر شراء القمح المحلي في ظل التضخم

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عبر التلفزيون الرسمي، الأربعاء، إن الحكومة حددت 1250 جنيها (42.23 دولار) سعرا لإردب القمح المحلي في موسم شراء 2023.

ويزيد السعر الجديد 44 بالمئة تقريبا على سعر الشراء الموسم الماضي البالغ بين 865 و885 جنيها والذي أثار شكاوى من بعض المزارعين، كما يزيد 25 بالمئة على السعر المبدئي الذي حددته الحكومة في أغسطس آب.

وتعاني مصر من تضخم قياسي بعد انخفاض قيمة العملة.

وقال وزير التموين علي مصيلحي هذا الأسبوع إن البلاد تستهدف شراء نحو أربعة ملايين طن من القمح في الموسم المقبل الذي يبدأ في أبريل نيسان.

وأعلنت الحكومة العام الماضي أنها اشترت 4.2 مليون طن، أي أقل بنسبة 30 بالمئة من هدفها المبدئي لشراء ستة ملايين طن لكنه أعلى من مستويات 2021.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا تعتمد مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، على محصولها المحلي لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل الشحنات عبر البحر الأسود.

وكثفت منذ ذلك الحين وارداتها من القمح، ولديها حاليا احتياطيات استراتيجية منه تغطي استهلاك 4.5 شهر.

وتوفر الحكومة المصرية الخبز بدعم كبير لأكثر من 70 مليونا من مواطنيها البالغ عددهم 104 ملايين.

وأضاف مدبولي أن فاتورة دعم القمح ارتفعت إلى 95 مليون جنيه في السنة المالية الحالية.

وتم تأجيل خطط إصلاح للدعم بسبب نقص النقد الأجنبي وتفاقم التضخم بفعل الحرب في أوكرانيا.