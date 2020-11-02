مصر تستبعد التعاون مع تركيا بشأن الأزمة الليبية

قالت وزارة الخارجية المصرية ، أنها تتعاون مع جميع الدول المتقاربة معها في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية .

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن تركيا ليست من بين الدول التي يمكن لبلاده التعاون معها بخصوص عملية التسوية التي تجري في ليبيا.

وقال شكري في مقابلة مع وكالة ”تاس“ الروسية، إن ”بعض القوى شجعت على التطرف والعصابات المتطرفة، وتنقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين إلى ليبيا من سوريا“، مضيفا أنه ”يجب على المجتمع الدولي أن يقوِّم كل هذه العوامل“.

وأضاف: ”سنواصل التعاون مع أصدقائنا في الدول التي نهجها قريب منا، ولا يمكنني القول في هذه المرحلة إن تركيا من بينها“، مشيرا إلى أن ”مصر تعتبر جميع المسائل المتعلقة بليبيا يجب تناولها في حوار ليبي“.

وأردف الوزير: ”نحن ننسق مع أصدقائنا في روسيا والولايات المتحدة وأوروبا والمبعوث الأممي في ليبيا بالطبع، نحن نُعارض التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، ولا نجد أي مبررات لمحاولات بعض الدول خارج المنطقة وخارج الأراضي العربية للتأثير على الأوضاع في هذا البلد“.