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مصر تستنكر محاولات إسرائيل تحميلها المسؤولية عن الأزمة الإنسانية بغزة

منذ 5 دقائق
سامح شكري

سامح شكري

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استنكر وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء “محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة”.

وقال شكري في بيان “السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر… هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر”.

فيما قال مصدر رفيع لقناة القاهرة الإخبارية الثلاثاء إن إغلاق معبر رفح سببه تصعيد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وإن مصر ليست مسؤولة عنه.

وفند المصدر الرفيع تعليقات يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي التي تفيد بأنه لا بد من “إقناع” القاهرة بإعادة فتح المعبر المشترك مع غزة للسماح بدخول المساعدات.

هذا وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يجب “إقناع” مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة “للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية”.

وقال يسرائيل كاتس في بيان له إن مهمة “منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين”، مضيفا أن المنتقدين الأجانب الذين يحملون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في القطاع مُضللون.

وقال أيضا إن حركة حماس “لن تسيطر على معبر رفح – وهذه ضرورة أمنية لن نتنازل عنها”.

    المصدر :
  • رويترز

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