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مصر تسجل تراجعًا في البطالة بنسبة 0.4% خلال 2024

26 - أبريل - 2025
آخر تحديث: 26 - أبريل - 2025 11:18 مساءً
البطالة في مصر - (صورة تعبيرية )

البطالة في مصر - (صورة تعبيرية )

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، عن انخفاض معدل البطالة في مصر في عام 2024 إلى 6.6%، بانخفاض 0.4% عن العام 2023 الذي سجل 7%.

وأوضح الجهاز في بيان أن تقدير حجم قوة العمل بلغ 32.041 مليون فرد بنهاية العام 2024، مقابل 31.149 مليون فرد خلال العام 2023.

وحسب البيان، بلغت قوة العمل في الحضر 14.078 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.963 مليون فرد.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) 14.9% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1.0% عن عام 2023.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8% وبين الإناث 37.1% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2024.

وبلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024 تضمنت 1.091 مليون من الذكور، و1.022 مليون من الإناث، مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023 بانخفاض قدره 77 ألف متعطل بنسبة انخفاض قدره 3.5%.

    المصدر :
  • العربية

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