مصر تسجل 1485 إصابة جديدة بكورونا و86 وفاة

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لم تختلف الأرقام الجديدة التي سجلتها مصر لوفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد بشكل كبير على حصيلة الأيام السابقة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و86 وفاة جديدة مقارنة مع 1503 حالات إصابة و81 وفاة أمس.

ولا تختلف الأرقام الجديدة بشكل كبير على حصيلة الأيام السابقة، علما بأن مصر أنهت حظر التجول في البلاد منذ السبت الماضي، وخففت الكثير من الإجراءات الأخرى.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الخميس بلغ 71299 حالة، من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها و3120 حالة وفاة.

وأضاف مجاهد أن وزارة الصحة تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن تفشي الفيروس وسبل مواجهته، وفق ما نقلت “رويترز”.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن اسئناف العمل في مطاراتها وفتحت المتحف المصري وموقع أهرامات الجيزة في القاهرة أمام الزوار، للمرة الأولى بعد إغلاقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر في إطار الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغادر نحو ألفي مسافر من مطار القاهرة الدولي على متن 14 رحلة جوية الأربعاء، وفقا لبيان شركة الخطوط الجوية المصرية.

كما وصلت رحلتان تقلان ما يزيد على 350 سائحا أوكرانيا في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، ومنتجع شرم الشيخ جنوبي شبه جزيرة سيناء.