مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة

قال متعاملون إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتر الحبوب الحكومي في مصر، من المعتقد أنها اشترت 120 ألف طن من القمح الروسي عبر محادثات مباشرة مع الموردين.

ويُعتقد بأن شركة سولاريس التجارية هي التي وردت القمح بسعر 340 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، على أن يكون الشحن بين العاشر من نوفمبر تشرين الثاني و30 من الشهر نفسه مع ضمان السداد خلال 180 يوما.

وهذه هي ثاني عملية شراء للقمح الروسي في مصر خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، إذ اشترت هيئة السلع التموينية نحو 240 ألف طن بسعر 368 دولارا للطن.

وتأثرت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة بالمخاوف من الركود، مما أدى إلى انخفاض الأسهم والسلع.

في غضون ذلك، قال متعاملون إن من المتوقع أن ترتفع صادرات القمح الروسي إلى أربعة ملايين طن في سبتمبر أيلول، ولم تطرح مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، مناقصات شراء دولية منذ أن ألغت واحدة في منتصف يوليو تموز، واختارت بدلا من ذلك شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح من خلال محادثات مباشرة خاصة مع شركات عالمية.

وقال وزير التموين المصري هذا الأسبوع إن المحادثات المباشرة يمكن أن توفر أسعارا أكثر جاذبية في أوقات عدم اليقين.

وقالت وزارة التموين إن مصر لديها حاليا احتياطات قمح تكفي لما يقرب من سبعة أشهر.