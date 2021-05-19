مصر: تصريحات وزير خارجية لبنان مسيئة بحق دول وشعوب الخليج

اعتبرت مصر، تصريحات وزير خارجية لبنان شربل وهبة مسيئة بحق الدول و الشعوب العربية الشقيقة في الخليج .

وطلبت وزارة الخارجية المصرية تفسيرا للتصريحات “المسيئة بحق دول وشعوب الخليج”، التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة.

وقال بيان صحفي للخارجية المصرية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إنها “طلبت من السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به وهبة، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية استدعت السفير اللبناني لدى الرياض، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بخصوص الإساءات الصادرة عن وزير الخارجية اللبناني.

كما أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن “استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية” التي أدلى بها وهبة، كما استدعت السفير اللبناني لدى الإمارات.

واتخذت البحرين والكويت إجراءات مشابهة، حيث استنكرت تصريحات الوزير فيما تم استدعاء السفير اللبناني في البلدين.

وطالب مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية اللبناني بالاعتذار.