مصر تعقب على أحداث الضفة والقدس: "تصعيد خطير"

من مكان استشهاد عدي التميمي

طالبت جمهورية مصر العربية، الخميس، بالوقف الفوري للاعتداءات والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته عبر صفحتها على فيسبوك:

مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات والعنف فى الاراضى الفلسطينية

تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير فى حدة ووتيرة العنف.

وتطالب مصر، بالوقف الفورى للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم.

وتحث جمهورية مصر العربية القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من اجل تشجيع الجانبين الاسرائيلى والفلسطيني لاستئناف عملية السلام.