الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تعقب على أحداث الضفة والقدس: "تصعيد خطير"

منذ 4 دقائق
من مكان استشهاد عدي التميمي

من مكان استشهاد عدي التميمي

A A A
طباعة المقال

طالبت جمهورية مصر العربية، الخميس، بالوقف الفوري للاعتداءات والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته عبر صفحتها على فيسبوك:

مصر تطالب بالوقف الفورى للاعتداءات والعنف فى الاراضى الفلسطينية

تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بعدد من مدن الضفة الغربية وفى محيط المسجد الأقصى على مدار الأيام الماضية، وما تشهده من اعتداءات واستفزازات إسرائيلية متواصلة، وتصعيد خطير فى حدة ووتيرة العنف.

وتطالب مصر، بالوقف الفورى للحلقة المفرغة للعنف والاعتداءات والاستفزازات القائمة، وتوفير الحماية للمدنيين الذين تتعرض حياتهم ومقدراتهم للمخاطر يوما بعد يوم.

وتحث جمهورية مصر العربية القوى الدولية الكبرى، وشركاء ورعاة عملية السلام التاريخيين، بتحمل مسئولية وقف العنف والتحرك العاجل لتهدئة الوضع من اجل تشجيع الجانبين الاسرائيلى والفلسطيني لاستئناف عملية السلام.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة أرامكو السعودية
    أرامكو تمضي قدما في خطط الطرح الأولي لوحدة تجارة النفط
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    جميعهم تقريبًا قد غادروا.. أين اختفى رجال موسكو؟
    المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مستشار ألمانيا: "تكتيك الأرض المحروقة" الروسي يعزز الدعم لأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مصرف لبنان
    زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
    ليونيل ميسي
    الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم
    النائب ميشال دويهي
    ميشال الدويهي: أنا خارج تكتل التغيير!