مصر تعلق الدراسة غداً نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة

قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة غدا الأربعاء في جميع مدارس الجمهورية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تأثيرات سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وذكرت الهيئة على موقعها على فيسبوك أن “هبات الرياح قد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض مناطق الصعيد وشرق القاهرة الكبرى”.

وناشدت السلطات المواطنين بعدم الوجود في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.