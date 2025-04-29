الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446 ﻫ - 29 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر تعلق الدراسة غداً نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة

منذ ساعة واحدة
مصر تعلق الدراسة غداً

مصر تعلق الدراسة غداً

A A A
طباعة المقال

قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة غدا الأربعاء في جميع مدارس الجمهورية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تأثيرات سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وذكرت الهيئة على موقعها على فيسبوك أن “هبات الرياح قد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض مناطق الصعيد وشرق القاهرة الكبرى”.

وناشدت السلطات المواطنين بعدم الوجود في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري يجتمع اليوم بمسؤولين بالخارجية الأمريكية في نيويورك
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب: لا نسعى لمعاقبة شركات السيارات التي لا تستطيع توفير قطع الغيار
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تتحدث في البرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ، فرنسا، 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز
بعد قيود ترامب.. المفوضية الأوروبية تدعو العلماء والباحثين لجعل القارة قبلتهم

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
تراجع أسعار الذهب
الذهب يهبط من أعلى مستوياته مع تهدئة النزاع التجاري العالمي