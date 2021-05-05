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مصر تعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال أيام العيد

5 - مايو - 2021
مصر تسجل إصابات جديدة بكورونا

كورونا - مصر

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قررت الحكومة المصرية فرض إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد خلال أيام عيد الفطر .

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، توافق اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على 6 قرارات رئيسية، سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين المقبلين، لمواجهة أي زيادة محتملة في عدد الإصابات بالوباء.

وأوضح مصطفى مدبولي، أن الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد ستشهد تطبيق قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، والتي ستبدأ الخميس حتى 21 مايو.

وتشمل القرارات التي سيتم تطبيقها في مصر:

– غلق المحال والمقاهي والكافتيريات والمطاعم والسينمات وما يماثلها في الساعة 9 مساءا.

– السماح بسريان عمل توصيل الطلبات من محال المأكولات والمشروبات خلال تلك الفترة.

– حظر أي اجتماعات، أو فعاليات، أو مؤتمرات، أو حفلات في أية منشآت أيا كانت.

– السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي تقام بها صلاة الجمعة، بنفس الإجراءات والاشتراطات.

– غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، و”حوكمة” حركة الحافلات في العيد.

– منح فترة إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة ما بين 12 إلى 16 مايو، أي 5 أيام.

والاثنين، حذر وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية في مصر، محمد عبد الفتاح، من أن “الأيام 10 المقبلة هي الأخطر في انتشار وباء كورونا”.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، في ظل زيادة أعداد الإصابات.

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