مصر تعلن انحسار موجة كورونا الثالثة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مرجحة انخفاض الإصابات بحلول الصيف وخروج المواطنين إلى الأماكن المفتوحة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن كورونا أضافت إلى القطاع الصحي أمورا لم تكن لتتحقق خلال 10 سنوات، ومنها العلم والمثابرة والإخلاص وإيجاد الحلول.

ودعت المواطنين للتوجه إلى الأماكن المفتوحة لأن الأمر يقلل نسب الإصابات بشكل كبير، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فضلا عن الحصول على اللقاحات.

وتوقعت عدم زيادة الإصابات خلال شهري يوليو وأغسطس، وفقا للمعطيات والخبرة التي اكتسبتها مصر، مؤكدة أن تلقيح عدد كبير من المواطنين سيحمي الفئات الأكثر ضعفا إذا تعرض العالم لموجة رابعة من كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأحد، عن تسجيل 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية أن إجمالي مصابي فيروس كورونا في البلاد حتى الأحد، بلغ 267972، منهم 196604 حالات تم شفاؤها، و15352 حالة وفاة.