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مصر تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في أحداث كرداسة

26 - أبريل - 2021
سجن طرة - أرشيفية

سجن طرة - أرشيفية

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أعلنت مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية المصرية، الإثنين، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا، في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وقالت مصادر أنّ الحكم تمّ تنفيذ في ساعة مبكرة من صباح اليوم بسجن وادي النطرون، حيث أخطرت النيابة العامة أسر المتهمين باستلام جثامين ذويهم من المشرحة

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة قد قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”.

وفي يوليو 2013 تعرض قسم شرطة كرداسة، قرب القاهرة، لهجوم مسلح أدى إلى مقتل عدد من الضباط والمجندين، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ضمن عدة موجات عنف شهدتها مدن مصرية.

ووجهت للمتهمين تهم قتل شرطي والشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة وتخريب منشآت أمنية وشرطية وإتلاف عمدي.

وفي فبراير 2015 الماضي، صدرت إحكام بالإعدام على 83 شخصا من منطقة كرداسة نفسها، دينوا بقتل 13 رجل شرطة في أغسطس 2013.

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