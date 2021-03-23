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مصر تغلق موانئها على البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية

23 - مارس - 2021
آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 8:51 مساءً
مصر تغلق الموانئ على البحر الأحمر

مصر تغلق الموانئ على البحر الأحمر

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قررت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، عن اغلاق ثلاثة موانئ على البحر الأحمر بسبب الأحوال الجوية والرياح القوية. لافتة إلى أن “موانئ السويس ونويبع أُغلقت لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح”.

هيئة موانئ البحر الأحمر قالت إنه “تم إغلاق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء وموانئ السويس نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت بميناء نويبع 38 عقدة جنوبية وشدة الرياح ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطرب”.

وبلغت شدة الرياح بموانئ السويس 40 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج 6 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

كما رفعت الهيئة درجة الاستعداد بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الامر الذي يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

في سياق منفصل، وجهت محافظة الجيزة المصرية، بتوخي الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، وعدم النزول من المنازل إلا في حالات الضرورة فقط.
وناشدت محافظة الجيزة، (إحدى محافظات القاهرة الكبرى)، في بيان لها، المواطنين بتوخي الحذر، وعدم النزول من المنازل إلا في حالات الضرورة حرصا على سلامتهم.

بدورها حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من طقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى إنه “نظرا للتغييرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا الى جمهورية مصر العربية”.

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