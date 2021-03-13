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مصر تفرض رسوم تأشيرة دخول على مواطني الدول العربية

13 - مارس - 2021
مصر كورونا

مشهد عام للعاصمة المصرية - القاهرة

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أعلنت الحكومة المصرية عن فرض رسوم تأشيرة دخول على مواطني الدول العربية القادمين إلى مصر .

فرضت إذ نشرت صحيفة “الوقائع المصرية” الرسمية “قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 380 لعام 2021، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية”.

القرار استنثى “الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات” دون ذكرها.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، فرضت مصر، رسوم تأشيرة دخول لأراضيها، على مواطني الدول الخليجية، وهي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعُمان، إضافة إلى قرار سابق مطبق على مواطني قطر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

وقبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد ارتفعت السياحة العربية الوافدة إلى مصر بنسبة 57% خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، إذ تمثل 30% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، بحسب أرقام وزارة السياحة المصرية.

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