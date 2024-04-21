مصر تقترب من شراء 200 ألف طن من السكر الخام في صفقة تموينية

صرح متعاملون لرويترز اليوم الأحد أنه من المعتقد أن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 200 ألف طن من السكر الخام في ممارسة.

ولم تؤكد الهيئة العامة للسلع التموينية عملية الشراء بعد.

وذكر المتعاملون تفاصيل تتعلق بعملية الشراء وأشاروا إلى أن هناك شحنتين للتسليم في الفترة من 15 إلى 30 يونيو حزيران إحداهما من فيتيرا كميتها 50 ألف طن بسعر 505 دولارات للطن والأخرى من إل.دي.سي بنفس الكمية وبذات السعر.

كما أضافوا أن هناك شحنتين أخريين للتسليم في الفترة من الأول وحنى 15 من يوليو تموز إحداهما من فيتيرا أيضا تبلغ 50 ألف طن بسعر 500 دولار للطن والأخرى بذات الكمية والسعر من تيريوس.