مصر: تقلبات جوية وتحذير لـ 5 فئات من المواطنين

بسبب حالة عدم استقرار الطقس التي تشهدها محافظات الجمهورية المصرية، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذير للمواطنين نتيجة امتداد ظاهرة الأخدود العلوي.

ووفقا للهيئة فإنه مع تراجع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي حتى 9 مارس، يتوجب على بعض الفئات الحذر خاصة خلال النوبات الجوية المتقلبة والمتأثرة بظاهرة الأخدود العلوي، المترتب عليه تكوين كتل هوائية باردة على سطح الأرض، ما يسبب الاضطربات في حالة الجو لمدة 3 أيام.

وقال أستاذ الباطنة في المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية محمد عز العرب، إنه خلال فترة التقلبات الجوية يجب على الجميع الحذر خاصة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالسكري نظرا لضعف مناعتهم وكونهم عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال نوبات البرد.

ونصح محمد عز العرب ، الـ5 فئات السابقة بضرورة الالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى، وعند الخروج يجب عليهم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الزحام، وغسل الأيدي.

وفي حال الإصابة بأي دور برد أو الإحساس بأعراض مثل السخونية والتقيء والصداع والرشح والإسهال في ظل انتشار سلالات فيروس كورونا المستجد، اللجوء للعزل المنزلي واستشارة الطبيب لتناول العلاج اللازم، مشيرا إلى أهمية الالتزام بكل سبل الوقاية من تناول الخضروات والسوائل الدافئة والأطعمة المحتوية على فيتامين “سي” من أجل تقوية الجهاز المناعي.