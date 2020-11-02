مصر تكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة الأخيرة

انطلقت جولة جديدة ، الأحد، من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيبوبيا ، برعاية الاتحاد الأفريقي ، على أمل التوصل إلى اتفاق عادل للدول الثلاث .

كشفت وزارة الموارد المائية المصرية تفاصيل اجتماعات الأحد لمفاوضات سد النهضة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع شارك فيه وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد.

وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتها لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وتقرر عقد جلسة اليوم الاثنين بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات إلى الوزراء غد الثلاثاء.

وكانت مصر قد أعلنت من قبل فشل المفاوضات، وذلك في آخر جولة عقدت في 28 أغسطس.

ذكرت أن عدم التوافق بين الدول الثلاث استمر حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة والمُعدة بواسطة الدول الثلاث، حيث لم ترق بعد إلى عرضها على هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.