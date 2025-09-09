الثلاثاء 17 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
مصر تلجأ إلى مجلس الأمن بعد تدشين إثيوبيا سد النهضة رسميا

منذ ساعتين
سد النهضة

سد النهضة

نددت مصر اليوم الثلاثاء بتدشين إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق وأكدت تمسكها بإعمال القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة “للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها”.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مصر وجهت خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالتزامن مع “تنظيم إثيوبيا لفعالية الإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي”.

وأضاف البيان أن “التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي”.

وجرت عدة جولات بين الجانبين المصري والإثيوبي للتوصل إلى تفاهم بشأن تشغيل السد وتخزين مياه النيل لكنها لم تنجح على مدى سنوات في التوصل إلى اتفاق.

    المصدر :
  • رويترز

