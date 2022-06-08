مصر تمدد حظر تصدير القمح والذرة

قالت وزارة التجارة المصرية في وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن مصر مددت الحظر على تصدير القمح والدقيق (الطحين) والذرة والعدس والفول والمكرونة وزيوت الطعام بكافة أنواعها لثلاثة أشهر أخرى إضافية.

وأضافت الوزارة أنها ستسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد موافقة من الوزارة. والكميات الفائضة ستقدرها وزارة التموين.

وكانت مصر قد حظرت تصدير هذه السلع الأساسية في مارس آذار.

وقالت الوزارة إن الحظر على تصدير الزيوت النباتية يقتصر على “زيوت فول الصويا والنخيل وبذرو عباد الشمس وبذرة القطن والذرة” واستثناء باقي أصناف الزيوت الأخرى.

وقررت العديد من الدول اتخاذ إجراءات أكثر حزما، لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية واحتياجاتها الغذائية، في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في العالم.

وقررت وزارة التجارة والصناعة المصية في شهر مارس، حظر تصدير “الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المعكرونة بأنواعها”.

وشهدت الأسعار بالأسواق ارتفاعا كبيرا، حيث زاد سعر طن القمح في السوق المصري نحو ألف جنيه، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيها، بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل نحو 8 آلاف جنيه قبيل الأزمة الأوكرانية.