مصر.. تنفيذ مشاريع بقيمة 6 تريليونات جنيه

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشاريع التي قامت بها الدولة في الفترة الأخير بلغت كلفتها 6 تريليونات جنيه.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من المواطنين أنه سعيد بالحديث عن مبادرة حياة كريمة معلقا: “شرف عظيم لي للمشاركة في إطلاق هذا المشروع الأكبر بالعالم”.

وتابع أن “المشروع يتم في جميع المجالات وأن هذا مشروع لتطوير الريف عنوان وأيقونة للجمهورية الجديدة”، ولفت إلى أن “الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المصريين بالجمهورية الجديدة وهذا المشروع هو البداية”.

وكشف مدبولي أن “هناك مشروعات كثيرة تتم في جميع المحافظات موضحا أن “هناك أشياء كثيرة كانت مهملة والرئيس السيسي أمر بالعمل فيها”.