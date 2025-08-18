الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
مصر تورّد نحو 4 ملايين طن قمح محلي خلال موسم الحصاد

منذ 8 دقائق
القمح

قال أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية لرويترز اليوم الاثنين إن البلاد نجحت في توريد من يقرب من أربعة ملايين طن قمح محلي خلال موسم الحصاد المحلي الذي انتهى الآن.

وذكر عضام أن مشتريات الحكومة من محصول 2025 ارتفعت بأكثر من نصف مليون طن عن العام الماضي عندما اشترت 3.43 مليون طن.

وكانت الحكومة تستهدف شراء ما بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح من المحصول المحلي الذي خلصت تقديراتها إلى أنه يبلغ نحو 10 ملايين طن إجمالا.

واستمر موسم التوريد منذ منتصف أبريل نيسان حتى منتصف أغسطس آب.

وعادة ما تضيف مصر إلى محصولها المحلي حوالي خمسة ملايين طن من الواردات سنويا لدعم احتياطياتها الاستراتيجية ومنظومة الخبز المدعم.

    المصدر :
  • رويترز

