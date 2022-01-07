مصر.. حبس المالك السابق لقنوات “سي بي سي” بتهمة الاتجار بالبشر

قررت نيابة القاهرة، الجمعة، حبس رجل الأعمال المصري محمد الأمين رجب أحمد، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار بالبشر والتعدي على فتيات من داري أيتام أسسهما المتهم.

وطلبت النيابة العامة المصرية، تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية حول الواقعة، كما أنها طلبت المدعوة دعاء حافظ انور لسؤالها بالتحقيقات كما أمرت النيابة بالتحفظ على محتوى الحرز رقم 10 (أ) وإرفاقة بتحقيقات النيابة على أن يراعى التجديد له في الميعاد.

وخلال استجواب رجل الأعمال محمد الأمين، وجهت له جهات التحقيق تهمة “الاتجار بالبشر” و”التعدي على بعض الفتيات بداري أيتام” أسسهما المذكور.

كما طلبت جهات التحقيق، حضور العاملين في دار الأيتام التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين في محافظة بني سويف، من أجل الإدلاء بشهادتهم.

ويعد محمد الأمين من أبرز رجال الأعمال المصريين في قطاع الإعلام، فهو مؤسس مجموعة “سي بي سي” الشهيرة بمصر والمالك السابق لها، كما أنه مالك شبكة قنوات “مودرن” ووكالة الأخبار العربية AUA، وشغل أيضا عضوية مجلس إدارة شركة “عامر جروب”.