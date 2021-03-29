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مصر.. حبس 8 أشخاص على ذمة التحقيق في حادثة تصادم قطاري سوهاج

29 - مارس - 2021
من موقع تصادم قطاري سوهاج

من موقع تصادم قطاري سوهاج

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أمر النائب العام المصري بحبس 8 أشخاص على خلفية التحقيقات في حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر قبل أيام.

وشملت أوامر النائب العام المصري حبس كل من سائقيْ القطارين ومساعديهما ومراقب برج محطة سكة حديد المراغة، ورئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط، ومراقبين اثنين في القسم.

وأوضح بيان للنيابة العامة المصرية أنه تقرر “حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات”، وقال مصدر في النيابة العامة إن القرار صدر بحبسهم 4 أيام احتياطيا، وإن التحقيقات ما زالت مستمرة.

وكان تصادم القطارين أدى إلى مقتل 19 شخصا، وإصابة نحو 200 بجروح.

وأثار حادث التصادم استياء واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي من استمرار الإهمال في قطاع السكك الحديدية الذي سبق أن شهد حوادث دامية عدة خلال السنوات الأخيرة.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اصطداما عنيفا قذف إحدى المقطورات في الهواء وخلّف سحابة كثيفة من الغبار والدخان في موقع المأساة في قرية الصوامعة (غرب) على بعد 460 كيلومترا جنوب القاهرة.

وظهر في مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي خروج بعض عربات القطارين عن القضبان، ومسارعة المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات إلى المستشفيات.

وتعطلت حركة النقل على خط قطارات الصعيد لمدة 18 ساعة تقريبا تم خلالها رفع العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث.

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