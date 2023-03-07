مصر.. خروج قطار عن مساره وسقوط ضحايا

أعلنت الحكومة المصرية، عن وقوع حادث خروج قطار عن مساره واصطدامه بجزء من الرصيف في محطة قطار مدينة قليوب شمالي القاهرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

وقالت وزارة الصحة، في بيان عن الحصيلة الأولية لضحايا الحادث عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن حادث القطار أسفر عن حالتي وفاة وإصابة 16 شخصًا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى، وأضافت أنها كانت دفعت بـ20 سيارة إسعاف.

من جانبها، ذكرت وزارة النقل، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك، أن هيئة السكك الحديدية قالت إنه “في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول القطار بمحطة قليوب لمقابلة قطار آخر تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة، ونتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان، وتلاحظ أن الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار ويستقلون القطار بين العربة والجرار”.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان، عبر فيسبوك أن “النائب العام أمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب”، وأضافت أنها “ستوالي الإعلان عن نتائج التحقيق”.