مصر.. رسالة من الحكومة إلى المواطنين بعد موجة غلاء الأسعار

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، أنّ الدولة ستقضي على أزمة ارتفاع أسعار البيض والدجاج، بعد الإفراج عن كل الأعلاف في الموانئ.

كما أضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار” المصرية، أنّ “زيادة العرض من السلع الغذائية يمنع ارتفاع أسعارها”، مشيرًا إلى أنّه “تم الإفراج عن أعلاف بقيمة 900 مليون دولار من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر”.

المتحدث باسم مجلس الوزراء قال أيضًا إن كل من استغل أزمة الدولار في الفترة الماضية خسر، مضيفًا: “نقص العملة أدى إلى أزمة في بعض السلع، لكن الدولة نجحت في تجاوزها”، مشددًا على أنّ “الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا في سعر الدولار في السوق الموازية”.

كذلك أشار إلى أن “السلع الموجودة في الموانئ الآن بقيمة 6 مليارات جنيه”، موضحًا أنّ “أسعار السلع والمواد الخام في الأسواق العالمية مرتفعة”.