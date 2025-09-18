الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصر: سوار أثري مفقود تم صهره بعد سرقته للحصول على الذهب

منذ 19 دقيقة
العلم المصري

العلم المصري

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس إن سوارا ذهبيا عمره ثلاثة آلاف عام اختفى من أحد المتاحف في وقت سابق من هذا الشهر تم صهره بعد سرقته.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان السوار، الذي يعود لعصر الدولة الوسطى في التاريخ المصري القديم، وهو عصر يعود إلى نحو ألف سنة قبل الميلاد.

واختفت القطعة من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف المصري بمنطقة وسط القاهرة في التاسع من سبتمبر أيلول.

وبعد اكتشاف اختفاء السوار، تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة وجرد القطع الأثرية في المعمل، وتعميم صور السوار المفقود على وحدات الآثار في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية البرية في مصر، خوفا من تهريبه إلى الخارج.

ورصدت وزارة الداخلية بعد ذلك تعرض السوار لعملية سرقة. وقالت اليوم الخميس إن التحريات أظهرت أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصرى، وأنها تمكنت من سرقة السوار في أثناء تواجدها بعملها بالمتحف “بأسلوب المغافلة”.

وأضافت الوزارة أن الأخصائية تواصلت مع أحد التجار من معارفها وهو “صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة” باعها بدوره إلى “مالك ورشة ذهب بالصاغة” مقابل 180 ألف جنيه.

وأشارت الوزارة في البيان إلى “قيام الأخير ببيع الأسورة لعامل بمسبك ذهب مقابل مبلغ 194 ألف جنيه (أربعة آلاف دولار)، حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها”.

وأعلنت الوزارة القبض على المشتبه بهم ومصادرة حصيلة البيع التي كانت بحوزتهم.

وتأتي الواقعة قبل أسابيع من الافتتاح المقرر في نوفمبر تشرين الثاني للمتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث تعرض الآثار المصرية القديمة، وهي عامل جذب سياحي رئيسي للبلاد ومصدر حيوي للنقد الأجنبي في مصر.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    ترامب: لولا الرسوم لما حظيت أميركا بالاستثمارات الضخمة الحالية
    وول ستريت
    وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية
    البورصة في الخليج
    بورصات الخليج تصعد بعد خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟