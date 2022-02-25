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مصر في اعلى معدل لمساحات القمح في تاريخ البلاد

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 10:43 مساءً
حقول القمح

حقول القمح

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بعد وصول مساحات القمح لأعلى معدل في تاريخ البلاد, أعلنت مصر اليوم عن هذا الخبر.
وصرح السيد القصير, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر, بأن بلاده زرعت أكبر مساحة من القمح في تاريخها خلال الموسم الجاري 2021-2022, بحسب موقع “فيتو” المصري.

قمح تعبيرية

قمح تعبيرية

وأضاف أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في مصر, وصل إلى 3.6 مليون فدان, وذلك بزيادة وصلت إلى 200 ألف فدان عن الموسم الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاجية المتوقعة من تلك المساحة قد تصل إلى 10 ملايين طن, وهو ما يمثل ما يقرب من 62% من الاحتياجات الكاملة لمصر من القمح.
وأوضح الوزير المصري أن الحكومة تسعى لإضافة أكثر من 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية الحالية, والتي تبلغ 9.5 مليون فدان، وذلك خلال السنوات المقبلة

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