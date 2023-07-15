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مصر.. قتيلان بانهيار عقار في الإسكندرية

منذ 59 دقيقة
انهيار عقار في الإسكندرية- أرشيفية

انهيار عقار في الإسكندرية- أرشيفية

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من جديد مازالت ظاهرة انهيار العقارات في محافظة الإسكندرية شمال مصر تتكرر، فقد لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، في انهيار شرفتي عقار داخل سوق باكوس بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية، وتبين أن الضحيتين من المارة الذين تصادف وقوفهم أسفل العقار لحظة انهيار الشرفة.

وفور انهيار أجزاء خارجية من عقار قديم في منطقة باكوس شرق الإسكندرية، انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وشهد الحادث أيضا وقوع حالات إصابة لعدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون المكان أسفل العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقامت قوات الحماية المدنية بالعمل في موقع الحادث وإخلاء أي مصابين، إضافة إلى البحث عن أي ضحايا جدد.

وكانت منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، شمال مصر، قد شهدت انهيار عقار مكون من 14 طابقاً.

    المصدر :
  • العربية

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