مصر.. كشف جديد للغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر المتوسط

أعلنت شركة “إيني” الإيطالية للنفط عن توصلها إلى كشف جديد بمجال الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وتتوقع مصر إعلان اكتشافات نفط وغاز ضخمة خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع التوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف، خاصة في البحرين الأحمر والمتوسط.

ذكر أن الشركة الإيطالية إيني تعمل في مصر منذ عام 1954، وكانت قد أعلنت في 2015 عن أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر من خلال حقل ظُهر.

وكان قد شهد إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال فترة الـ 6 سنوات الماضية تحقيق معدلات إنتاج غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج.