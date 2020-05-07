مصر… تمديد الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان الكريم

القاهرة - مصر
القاهرة - مصر

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مددت الحكومة المصرية اليوم الخميس الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال في نفس المواعيد حتى نهاية شهر رفضان المبارك.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استمرار الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال بنفس المواعيد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

توازياً، قال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين، الخميس، إن “عدد التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد في مصر تجاوز المليون تحليل، مضيفا أن زيادة عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 لا يزال في الحدود المتوقعة ووفقا لمعدلات الزيادة الأفقية”.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تم تسجيله في مصر حتى يوم الأربعاء بلغ 7588 حالة، من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

المصدر صوت بيروت
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