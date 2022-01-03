مصر.. لجنة كورونا تدرس تغيير البروتوكول العلاجي للفيروس

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا محمد النادي إن اللجنة درست اليوم تعديل البروتوكول الخاص بعلاج الفيروس، وأعلن أن جميع أدوية كورونا حتى الجديدة منها ستتوفر في مصر قريبا.

وأوضح النادي في حوار مع قناة “الحدث اليوم” أن اللجنة تدرس “تعديل برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا نظرا لبداية توفير الأجسام المضادة طويلة المفعول للمرضى ذوي نقص المناعة، لتكون إجراء وقائيا بدلا من اللقاح الذي لا يمنحهم المناعة الكافية مثل الأجسام المضادة”.

وحدد النادي بعض الفئات التي ستمنح أجساما مضادة كعلاج وقائي ومنها مرضى الغسيل الكلوي، ومرضى الأورام والسرطانات الذين يتلقون علاجا كيماويا، ومرضى زرع الكلى، ومرضى الأمراض الروماتيزمية المزمنة.

وأشار النادي إلى أن مستشفيات العزل تقدم الأجسام المضادة كعلاج لمرضى كورونا في الحالات البسيطة والمتوسطة، وأن سعرها يصل إلى حوالي 45 ألف جنيه مصري داخل المستشفى، وفي خارج المستشفى يصل إلى 100 ألف جنيه.

وعن فيروس “فلورونا” الذي تم رصده في إسرائيل، أوضح أنه التهاب فيروسي يتم بين نزلة البرد الفيروسية للإنفلوانزا وبين كورونا في نفس ذات الوقت، ونوه بأن الحالات المصابة به بسيطة وقليلة.