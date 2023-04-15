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مصر للطيران تعلق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم

منذ 39 دقيقة
مصر للطيران

مصر للطيران

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قالت شركة مصر للطيران، السبت، إنها علقت الرحلات الجوية من وإلى الخرطوم لمدة 72 ساعة بعد اشتباكات عسكرية في العاصمة السودانية.

اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اليوم السبت وسُمع دوي إطلاق نار في عدة أجزاء من الخرطوم وأفاد شهود بإطلاق نار في مدن مجاورة.

وكانت قيادة الجيش السوداني قد أعلنت أن القوات الجوية نفذت عمليات ضد قوات الدعم السريع. وأظهرت لقطات بثتها قنوات تلفزيونية طائرة عسكرية تحلق فوق الخرطوم لكن لم يتسن لرويترز التأكد من صحة هذه التقارير.

وسُمع دوي إطلاق نار في عدة أجزاء من الخرطوم وقال شهود إنهم سمعوا دوي إطلاق نار أيضا في مدن مجاورة.

ورأى صحفي من رويترز مدافع وعربات مدرعة منتشرة في الشوارع وسمع دوي أسلحة ثقيلة قرب مقرات الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال أطباء إن اشتباكات اندلعت في أحياء سكنية وأصيب مدنيون.

وقال الجيش إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته في عدة مواقع بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء متعددة من البلاد مما أثار مخاوف من اندلاع صراع شامل.

وقالت قوات الدعم السريع، التي يقدر محللون قوامها بنحو 100 ألف جندي، إن قواتها تعرضت للهجوم أولا من قبل الجيش.

    المصدر :
  • رويترز

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