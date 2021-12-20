مصر.. مصرع طالب وتعطيل الدراسة وإغلاق موانئ جراء الطقس السيئ

شهدت مصر، الإثنين، موجة طقس سيء أدت إلى مصرع طالب وتعطيل الدراسة في 10 محافظات وإغلاق 4 موانئ بحرية.

ووفق وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة “اليوم السابع” المحلية الخاصة، لقي طالب في الصف الثالث الإعدادي (15 عاما) مصرعه بمحافظة الغربية (بدلتا النيل/شمال) بعد ملامسته عمود إنارة، ما عرضه للصعق بالكهرباء بسبب هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، أن 10 محافظات (من إجمالي 28) قررت تعطيل الدراسة في جميع المدارس التعليمية، نظرا لسوء الأحوال الجوية. وأوضحت أن المحافظات هي “القاهرة والإسكندرية ومطروح والبحيرة (شمال) والجيزة (غرب العاصمة) وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية والمنوفية والدقهلية (دلتا النيل/شمال)”.

وأضافت الصحيفة أن معظم المحافظات قررت رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ، من خلال تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع، للتعامل مع تجمعات الأمطار والسيول.

وأشارت إلى إغلاق موانئ “الإسكندرية” و”الدخيلة” و”شرم الشيخ” و”السويس” البحرية، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار. كما نقلت الصحيفة عن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، قوله: “غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع باستمرار تطورات الوضع بالمحافظات، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء”.

وعلى مدى 3 أسابيع، شهدت مصر موجة طقس سيئ تمثلت في هطول أمطار غير مسبوقة صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، ما أدى إلى غرق الشوارع وتعطيل الدراسة وإغلاق عدة موانئ بحرية.

كما شهدت محافظة أسوان (جنوب) طقسا نادرا على طبيعتها الحارة، لهطول أمطار كثيفة أدت لتشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، ما تسبب في جرف العقارب والثعابين من جحورها في المناطق الجبلية إلى مناطق سكنية. المصدر / الأناضول