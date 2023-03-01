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مصر.. مقتل ضابط واصابة عسكريين خلال إحباط عملية تهريب مخدرات

منذ 58 دقيقة
علم مصر

علم مصر

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أحبط الجيش المصري عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة بجنوب سيناء، معلناً مقتل ضابط وإصابة آخر وجندي خلال العملية.

وأعلن المتحدث العسكري المصري أن قوات حرس الحدود بجنوب سيناء نجحت في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك أثناء مرور إحدى الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق.

وأضاف أنه تم الاشتباه بإحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية مما أدى إلى التعامل معها مشيراً إلى أن الاشتباك أسفر عن مصرع أحد المهربين ومقتل ضابط وإصابة ضابط وجندي.

ولا تزال جهود القوات الأمنية المصرية تتواصل لتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد والقضاء على عمليات التهريب.

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