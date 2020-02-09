مصر.. مقتل 15 ” إرهابيا ” بهجوم على كمين أمني في سيناء

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لقي 15 إرهابيا مصرعهم مساء اليوم الأحد، بعد فشل هجومهم على كمين أمني في منطقة الجورة في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار.

وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ“إرم نيوز“؛ إن كمين منطقة الجورة المعروف بـ“كمين زلزال“ شهد تبادلا لإطلاق النار بين عناصر إرهابية وبين أفراد الكمين، ”الأمر الذي نتج عنه مقتل 15 إرهابيا“.

وذكرت المصادر، أن ”الهجوم على الكمين استدعى تدخل بعض الطائرات من القوات الجوية، ما أدى إلى عدم وجود خسائر بشرية في صفوف أفراد أمن الكمين“.

وعن سقوط قتلى من أفراد الأمن، قالت المصادر ”هناك خسائر بالطبع، لكن بعدد قليل جدا، ومن الصعب تحديد عدد الذين سقطوا من أفراد الكمين، مع وجود بعض المصابين أيضا“.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تشهد حالة من الاضطراب الأمني منذ ثورة 30 يونيو، في وقت يستمر فيه الجيش المصري في تطهير البؤر الإرهابية من العناصر المتطرفة.