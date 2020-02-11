مصر.. مقتل 17 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

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قتل سبعة عشر إرهابيا في حملة أمنية نفذتها قوات الأمن المصرية على أحد المساكن بحي الزهور بمدينة العريش شمالي سيناء.

وذكرت مصادر أمنية أن أجهزة الأمن المصرية بمدينة العريش تمكنت من تحديد مكان اختباء خلية إرهابية بأحد المنازل بالمنطقة الصحراوية خلف حي الزهور بدائرة قسم ثالث العريش.

وأوضحت المصادر أنه تم الدفع بقوات مكافحة الإرهاب وعناصر جهاز الأمن الوطني، وتم حصار المنطقة وفور وصول القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار علي القوات ووقعت اشتباكات عنيفة في الساعات فجر الثلاثاء أسفرت عن مقتل 17 ارهابيا وضبط بحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية.

ووفقا للمصادر لم يعثر بحوزتهم على أي أوراق ثبوتية، موضحة أنه تم نقل جثثهم إلى مستشفيات الإسماعيلية بسيارات الإسعاف لتحديد هويتهم.