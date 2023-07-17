الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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مصر.. مقتل 8 أشخاص في انهيار مبنى بالقاهرة

منذ 40 دقيقة
طواقم الاسعاف في مصر- أرشيفية

طواقم الاسعاف في مصر- أرشيفية

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قال رجل أمن في موقع انهيار مبنى من خمسة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة ووسائل إعلام رسمية إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا، الاثنين، جراء الحادث.

كان المبنى قائما في منطقة مكتظة بالمباني العشوائية في حدائق القبة بشمال وسط القاهرة. ويبحث عمال الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض.

يشيع انهيار المباني في مصر بسبب عدم تطبيق معايير سلامة كافية عند البناء في الكثير من المناطق.

وانتشرت ظاهرة انهيار العقارات في مصر، حيث شهدت محافظة الإسكندرية شمال مصر مصرع شخصين وأصيب 4 آخرون، في انهيار شرفتي عقار داخل سوق باكوس بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية، وتبين أن الضحيتين من المارة الذين تصادف وقوفهم أسفل العقار لحظة انهيار الشرفة.

وفور انهيار أجزاء خارجية من عقار قديم في منطقة باكوس شرق الإسكندرية، انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وشهد الحادث أيضا وقوع حالات إصابة لعدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون المكان أسفل العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقامت قوات الحماية المدنية بالعمل في موقع الحادث وإخلاء أي مصابين، إضافة إلى البحث عن أي ضحايا جدد.

وكانت منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، شمال مصر، قد شهدت انهيار عقار مكون من 14 طابقاً.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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