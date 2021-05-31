مصر والأردن تؤكدان أهمية التعاون المشترك بشأن عملية إعادة إعمار غزة

هاتف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تم خلاله التطرق إلى التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تجريها مصر بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي المباحثات في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين مصر والأردن اتصالاً بالقضية الفلسطينية.

وتناول الوزيران الأفكار المطروحة بشأن عملية إعادة إعمار غزة، وتوافقا على استمرار التواصل بين البلدين في هذا الصدد، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وأكد الوزيران على أهمية مواصلة مساعي البلدين الرامية إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن الاتصال بين الوزيرين تناول أهمية وجود أفق سياسي يسمح باستئناف المسار التفاوضي وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق الحديث أيضاً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ أكد الوزيران على طابعها الاستراتيجي، وهو ما يتسق مع التوجيهات المباشرة من القيادتين المصرية والأردنية في هذا الصدد، خاصة على ضوء التحديات الإقليمية التي يواجهها البلدان.

وشمل الحديث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي عكس توافقاً كبيراً في الرؤى بين البلدين.