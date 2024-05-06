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مصر والإمارات يؤكدان أهمية عدم إضاعة الفرصة للتوصل لاتفاق هدنة بغزة

منذ 51 دقيقة
مصر والإمارات

مصر والإمارات

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ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير سامح شكري ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أكدا في اتصال هاتفي اليوم الاثنين “على أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وجاءت المكالمة الهاتفية بعد قليل من إعلان حماس قبولها مقترحا من وسطاء مصريين وقطريين عقب محادثات استمرت لأسابيع بهدف التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف مؤقت للقتال وعودة الرهائن لإسرائيل.

وفي آخر المستجدات قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان الاثنين إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استعرض مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “الإجراءات المطلوبة” لضمان تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار.

وقالت حماس في وقت سابق إنها قبلت اقتراحا من وسطاء مصريين وقطريين بعد محادثات استمرت لأسابيع بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف مؤقت للقتال وعودة الرهائن إلى إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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