مصر والهند توقعان مذكرة تفاهم لبناء مصنع للهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار

قال بيان لمجلس الوزراء المصري الأربعاء إن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هندية لبناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف البيان أن شركة رنيو باور برايفت ليمتد الهندية ستبني مصنعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ ثمانية مليارات دولار وبطاقة إنتاجية 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة إلى 220 ألف طن سنويا، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

تسعى مصر، التي تستضيف مؤتمر المناخ (كوب27) في نوفمبر تشرين الثاني، لتطوير مشاريع للطاقة الخضراء تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقال البيان إن من المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بمرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، على أن يتم التوسع في المرحلة الأولى لإنتاج 200 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر.

وقال وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة المصري محمد شاكر “سيتم تحديد مواقع الطاقة المتجددة من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وفقا للقواعد والإجراءات واللوائح المعمول بها، وسيتم نقل كميات الطاقة المنتجة من خلال شبكة الكهرباء الوطنية التي تديرها الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.